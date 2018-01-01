Биография

Галина Веневитинова — советская актриса. Родилась в Москве 4 апреля 1949 года. С детства любила сцену. После школы устроилась в Потешный театр «Скоморох». Следующим местом работы Веневитиновой была театр-студия «Жаворонок». Лишь в 20 лет она поступила нв ГИТИС. Окончив вуз, нашла себе место в Московском ТЮЗе, где скоро стала одной из ведущих актрис. В 1980 году впервые соприкоснулась с кинематографом и озвучила одного из героев в короткометражном мультфильме «Семь братьев». На больших экранах Галина Веневитинова дебютировала в 1981 году — сыграла машинистку в музыкальной комедии «Берегите женщин». Второй и последней картиной в карьере киноактрисы был семейный фильм «Просто ужас!».