Wink
Франс Эмиль Силланпяя
Франс Эмиль Силланпяя

Франс Эмиль Силланпяя

F.E. Sillanpää

Дата рождения
16 сентября 1888 г. (75 лет)
Дата смерти
3 июня 1964 г.

Фильмография