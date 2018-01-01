Биография

Фиа Сабан — британская актриса. Родилась в Лондоне, Англия, 19 сентября 1998 года. Полное имя актрисы — София Элисон М. Боурхэм Сабан. В раннем детстве она переехала с родителями и старшим братом в Оксфорд. Фиа получила образование в Гилдхоллской школе музыки и театра, успешно завершив обучение в 2020 году. Дебют актрисы состоялся в исторической драме «Последнее королевство» от студии Netflix — она получила главную роль протагонистки в пятом сезоне. После этой успешной роли компания HBO предложила ей роль Хелены Таргариен в сериале «Дом Дракона». Фиа Сабан снялась в сериалах «Последнее королевство», «Дом Дракона», а также играла в радиоспектакле «Кристабель», исполнив роль Бэллы.