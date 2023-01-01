Wink
Фернандо Альварес де Сотомайор
Фернандо Альварес де Сотомайор

Фернандо Альварес де Сотомайор

Fernando Álvarez de Sotomayor

Дата рождения
25 сентября 1875 г. (84 года)
Дата смерти
17 марта 1960 г.

Фильмография