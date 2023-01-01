Биография

Евгений Еськов – актер театра и кино, родился 27 октября 1971 года. Фильмография насчитывает более 35 полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимается в эпизодах. Наиболее успешными работами стали роли в многосерийных телефильмах «Диверсант 2: Конец войны», «Доктор Живаго», «Вне игры», «Самара – 2», «Мосгаз». В юности увлекся боксом. Служил в армии в Германии и Грузии. В 1997 году стал выпускником Щукинского училища (курс Л. Ставской, А. Казанской, М. Борисова). Учебу совмещал с работой в Театре им. Р. Симонова, в котором продолжил выступать после окончания вуза. Свою кинокарьеру начал в 2002 году. Дебютным фильмом Евгения Еськова стала многосерийная военная мелодрама «Моя граница». Затем актер снялся в телевизионном криминальном детективе «Кобра. Антитеррор». В 2005 году актер участвовал в съемках многосерийной драмы «Доктор Живаго». Партнерами по съемочной площадке стали Олег Меньшиков, Чулпан Хаматова, Олег Янковский и др. Небольшую роль Евгений Еськов сыграл в сериале «Диверсант 2: Конец войны». В 2009 году снялся в документальном фильме «Тайны любви». В 2012 году на экраны вышел детективный сериал «Мосгаз» с участием актера. В 2014 году фильмография актера пополнилась еще несколькими проектами, среди которых сериалы «Самара – 2», «Отмена всех ограничений».