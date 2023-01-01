Биография

Евгений Чубарь – актер театра и кино, родился 27 июля 1995 года. Фильмография насчитывает более 15 полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимается в эпизодах. Наиболее успешными работами стали роли в многосерийных телефильмах «Медное солнце», «Екатерина. Самозванцы», «Склифосовский», «Трудные подростки» и др. В 2017 году стал выпускником Щепкинского училища (курс В. Бейлиса). Свою кинокарьеру начал в 2012 году. Дебютным фильмом Евгения Чубаря стала многосерийная мелодрама «Склифосовский». Затем актер снимался в ситкоме «Последний из Магикян». В 2014 году на экраны вышла многосерийная мелодрама «Когда его совсем не ждешь» с участием актера. В 2015 году небольшую роль Евгений Чубарь исполнил в полнометражной драме «Зеленая карета». Партнерами по съемочной площадке стали Андрей Мерзликин, Виктория Исакова, Александр Мичков, Сергей Юшкевич и др. В 2017 году актер участвовал в съемках сериала «Доктор Рихтер». В 2018 году фильмография актера пополнилась несколькими проектами, среди которых многосерийные киноленты «Медное солнце» с Владимиром Машковым в главной роли, «Балабол – 2». В 2019 году актер был задействован в исторической киноленте «Екатерина. Самозванцы».