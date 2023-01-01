Биография

Евгений Чичваркин — российский предприниматель. Родился в Ленинграде 10 сентября 1974 года. Рос будущий бизнесмен в Москве. После школы Чичваркин поступил в Государственную академию управления, где изучал экономику и управление в транспортной сфере. Параллельно с учебой он проявлял интерес к коммерции, активно продавая товары на различных столичных рынках. В 1997 году вместе с партнером он основал «Евросеть», которая со временем превратилась в крупнейшую сеть салонов сотовой связи в России. В 2008 году Чичваркин принял решение продать свою долю в компании и переехать за границу. Там он занялся винным и ресторанным бизнесом. В 2017 году Евгений Чичваркин снялся в интернет-шоу «вДудь». Потом он дал еще несколько интервью видеоканалам.