Биография

Эрика Грант — американская актриса, сценарист, продюсер. Известна благодаря съемкам во многих оскароносный фильмах. В 2004 году Грант снялась в роли медсестры в спортивной драме Клинта Иствуда «Малышка на миллион». Картина получила массу наград, в том числе премию «Оскар» в четырех номинациях. В 2006 году Клинт Иствуд вновь пригласил ее на съемки боевика «Флаги наших отцов» на роль секретарши. Этот фильм был номинирован сразу на две премии «Оскар». Триллер «Подмена» 2008 года — третья работа Эрики Грант в фильме Клинта Иствуда. Там актриса исполнила роль второго плана. Картина была номинирована на множество наград, но получила лишь одну — «Сатурн», врученный исполнительнице главной роли Анджелине Джоли. После этой работы актриса снялась в фэнтези Нила Джонсона «Армагеддон пришельцев» 2011 года, став ее сопродюсером. Актриса успешно совмещает съемки с работой в качестве основателя собственной компании Pedigree Films. Под ее именем выходит серия комиксов Mother Grim. В 2020 году начались съемки фильма под рабочим названием S2K, в котором актриса стала исполнительницей главной роли, а также продюсером и сценаристом.