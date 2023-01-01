Биография

Эрика Андерсон — американская актриса кино и телевидения, наиболее известная по роли Греты в фильме «Кошмар на улице Вязов 5: Дитя сна» 1989 года, а также Селены Свифт в телесериале «Твин Пикс» 1990 года. Эрика Андерсон родилась в Талсе в семье скульптора. Будущая актриса окончила Среднюю школу Натана Хейла и Университет Талса, получив высшее образование в области телекоммуникаций и театра. Во время обучения в школе девушка работала диджеем на единственной джазовой радиостанции города, а также вела свою собственную программу по искусству на телевидении. После колледжа Эрика переехала в Лос-Анджелес, чтобы продолжить карьеру. Она подписала контракт с модельным агентством и работала в Нью-Йорке, Париже, Милане и Лос-Анджелесе. Девушка появлялась в таких модных журналах, как Vogue и Interview. Находясь в Италии, Андерсон сыграла главную роль в короткометражном экспериментальном фильме «Твоими глазами». Дебютным полнометражным фильмом актрисы была картина «Поднятый» 1988 года, а уже в 1989 году девушка получила роль Греты Гибсон в фильме ужасов «Кошмар на улице Вязов 5: Дитя сна». Андерсон снималась в сериале «Твин Пикс» и в эротическом триллере «Зандали» с Николасом Кейджем.