Биография

Эрик Коко – актер, родился 14 января 1984 года. Фильмография насчитывает 13 полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимается в эпизодах. Наиболее успешными работами стали роли в фильмах «Чудо-женщина», «Трансформеры: Последний рыцарь», «Рокетмен» и др. Эрик Коко родился и вырос в Сицилии, Италия. В юности он занимался спортом, музыкой и хореографией. Выступал на музыкальных благотворительных мероприятиях, которые организовывала местная церковь. После переезда в Лондон обучался драматургии школе LAMDA. В 2012 году он получил диплом об окончании музыкального колледжа в Лос-Анджелесе. Там же он занимался в театральной студии Groundlings. Свою кинокарьеру начал в 2011 году. Дебютным фильмом Эрика Коко стала биографическая драма «7 дней и ночей с Мэрилин». В 2015 году актер снялся в геройском фильме о Джеймсе Бонде «007: СПЕКТР». В том же году участвовал в боевике «Миссия невыполнима: Племя изгоев». В 2017 году одну из ролей Эрик Коко исполнил в фантастическом боевике «Чудо-женщина». Был задействован в кинокартине «Трансформеры: Последний рыцарь». В 2019 году на экраны вышел боевик «Рокетмен» и приключенческий фильм-сказка «Алладин» с участием актера.