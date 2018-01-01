Биография

Элуиз Уэбб – актриса англо-американского кино и телесериалов, родилась 3.09.2003 года (Великобритания). Несмотря на юный возраст, получила огромную популярность благодаря своей актерской игре. Раннее увлечение театром и кинематографом оказало огромное влияние на дальнейшую жизнь будущей актрисы. Первые роли Элуиз Уэбб сыграла еще в период обучения в общеобразовательной школе. Страсть к театральной деятельности возрастала, и со временем она решила сделать актерство свое будущей профессией. После окончания колледжа будущая артистка решилась на свои первые кинопробы, которые окончились успешно – получением роли в детективном сериале «Чисто английские убийства». Первые серии англичане увидели в 1997 году. Дебют был успешным, и вскоре актрисе стали поступать новые предложения об участии в съемках художественных фильмов. Среди самых интересных фильмов Элуиз Уэбб можно отметить «Железная леди», «Красные огни – 2», «Милый друг», «Козел отпущения», «Золушка», «Письмо алхимика» и многие другие. Также большую популярность среди российских телезрителей получили ее работы в таких проектах, как «Белая королева», «Ход королевы» т. д.