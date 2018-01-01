Биография

Елена Ковальчук — российская актриса театра и кино. Родилась в Чимкентской области 20 июня 1979 года. С детства проявляла творческие способности: окончила музыкальную школу по классу фортепиано, увлекалась игрой на гитаре и стрельбой из лука. Елена получила степень бакалавра на факультете иностранных языков МГУ, а в 2003 году завершила обучение во ВГИКе, начав свою актерскую карьеру еще в годы учебы. Особенно значима ее работа в спектакле «Двое. Три сцены». Эта постановка, представленная в Доме актера имени А. А. Яблочкиной, получила высокие оценки критиков и зрителей за драматическую насыщенность и глубокую эмоциональность. Дебют на экране Елены Ковальчук состоялся в 2003 году с участием в кинокартине «Театральный роман». Широкая известность пришла к ней после главной роли в комедийном сериале «Золотая теща». Среди других заметных работ актрисы можно выделить проекты «Любовь из прошлого», «Два отца и два сына», «Скорая помощь», «Выжить после», а также популярные сериалы «Холостяки», «Фитнес» и «Next 3». Ее фильмография включает фильмы «Формула зеро», «Рысак» и ряд других успешных работ.