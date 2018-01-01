Биография

Екатерина Островская — украинская киноактриса. Родилась в Киеве 19 июля 1985 года. Екатерина Островская поступила в Киевский университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Начала сниматься в 2010 году — тогда состоялась премьера картины «Зимний сон». Затем вышла мелодрама «Невеста моего друга», а также комедийный сериал «Байки Митяя» — сиквел известного проекта «Сваты». Участвовала в съемках сериалов «Виталька» и «Сашка».