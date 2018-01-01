Биография

Екатерина Марченко — украинская актриса. Родилась в Киеве 5 марта 1994 года. Драматическое мастерство осваивала в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. В студенчестве участвовала в постановках «В поисках радости» и «Служанки». Окончив вуз в 2015 году, присоединилась к столичному Театру юного зрителя на Липках. Задействована в спектаклях «Лесная песня», «Сон в летнюю ночь», «Сон». Екатерина Марченко дебютировала на экране в 2013 году, сыграв Веронику Агееву в мелодраматическом сериале «Женский доктор 2». Двумя годами позже исполнила главную роль в детективе о буднях полицейского отдела «Опасный город». Еще через год пополнила биографию российским сериалом «Сводные сестры», где предстала в образе одного из ключевых персонажей — Жени. В дальнейшем играла в проектах «Центральная больница», «Любимая учительница», «Черный цветок», «Подкидыши», «Майор и магия», «Послушная жена», «Я тоже его люблю», «Водоворот», «Ты только мой», «Звонарь 2».