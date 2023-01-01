Биография

Джули Айви – актриса кино и театра. Снимается преимущественно в телесериалах и полнометражных фильмах, которые принадлежат к жанрам, драма, триллер и ужасы. Решила стать актрисой в возрасте пяти лет – под вдохновением после просмотра фильмов «Шоу Кэрол Бернетт», «Моя жена меня приворожила» и «Я люблю Люси». Свою первую роль получила в возрасте семи лет и с тех пор всерьез занялась актерской карьерой. Часто играет в одних кинокартинах с актерами Скоттом Ледбеттером, Стивом Култером и Шэрон Моррис. Имеет несколько совместных проектов с такими режиссерами, как Питер Уэллер, Кимберли Пирс и Билл Джонсон. Многие роли Джули Айви – второстепенные персонажи. Одним из первых серьезных проектов в области кино стала комедийная мелодрама «Силы природы», вышедшая на экраны в 1999 году. Следующими фильмами Джули Айви стали комедии «Общество анонимных вампиров» и «Delivery Boy Chronicles». Наиболее известные и успешные кинокартины, в которых играла актриса, – драматический сериал «Остановись и гори» и многосерийный триллер-детектив с элементами фантастики «Мистер Мерседес». Также известная по таким телесериалам как «Игра в молчанку», «Константин» и «Раскаяния выжившего».