Биография

Джош Коудери – актер американского кино и телесериалов, родился 23 декабря 1978 года (г. Литл – Рок, США). Также несколько раз появлялся в фильмах в качестве камео. Будущий актер с детства увлекался творчеством. Первым интересным проектом была творческая группа, которую он организовал вместе со своим другом и родным братом еще во время учебы в средней школе. После получения среднего образования, будущий артист кино поступил в Университет Арканзаса, где получил научную степень в области маркетинга, а также определенные знание в области психологии и актерского мастерства. Свои первые роли Джош Коудери сыграл на сцене местного театра. Амбициозный и харизматичный, он привлек внимание продюсеров, и первые предложения о съемках не заставили себя ждать. В настоящее время актер продолжает радовать поклонников новыми проектами. Среди известных отечественному зрителю фильмов Джоша Коудери можно упомянуть «Формула любви для узников брака», «Мстители», «Павшая империя», «Должен ли был Ромео?», «Годзилла», «Приложение», «Фантастические твари и где они обитают», «Гнев человеческий» и т. д. Также на русский язык дублированы и т/с «Салливан и сын», «Агенты «Щ.И.Т.».