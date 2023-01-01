Биография

Джоанна Франселья — аргентинская актриса театра и кино. Родилась в Буэнос-Айресе 4 декабря 1993 года. Джоанна является дочерью известного аргентинского актера Гильермо Франселья. В 2015 году девушка работала на радио в качестве ведущей. Помимо игры в кино, она участвовала в двух театральных постановках и одном клипе исполнителя MYA. Первую роль Джоанна Франселья сыграла в 2017 году в сериале «Удар в сердце». Затем актриса появилась в драме «Миллениалы», а в 2020 году — в биографической криминальной комедии «Афера века», где снялась вместе со своим отцом.