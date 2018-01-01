Биография

Джинтаре Бейноравичуте – актриса. Фильмография насчитывает более 50 полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимается в эпизодах. Известность актрисе принесли роли в многосерийной биографической драме «Корона» (2016), детективном триллере «Невинные» (2018), комедийной мелодраме «Лондонские лапочки» (2019). Актриса начала свою кинокарьеру в 2003 году. Первым фильмом Джинтаре Бейноравичуте стал многосерийный криминальный детектив «Новые уловки». В 2010 году она участвовала в съемках полнометражной мелодрамы «Без истерики!». Затем снялась в рейтинговом сериале «Аббатство Даунтон». В 2011 году ее фильмография пополнилась приключенческой комедией «Пираты Карибского моря: На странных берегах». Роль студентки сыграла в сериале «Час». В 2012 году на экраны вышла полнометражная кинокартина «Отверженные» с участием актрисы. В 2016 году небольшую роль Джинтаре Бейноравичуте исполнила в многосерийной биографической драме «Корона». В том же году снялась в мелодраме «До встречи с тобой». В 2018 году участвовала в съемках детективного триллера «Невинные» и драмы «Убивая Еву». В 2019 году была задействована в комедийной мелодраме «Лондонские лапочки» (2019).