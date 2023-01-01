Биография

Джини Спарк – английская актриса родом из Лондона. День рождения: 7 ноября 1982 г. Классическое образование актрисы Джинни Спарк включает факультет английской литературы в Оксфордском колледже Маргарет Холл (выпуск 2014 г.), а также Королевскую академию драматического искусства (выпуск 2007 г.). Уже в 2008 г. она успешно работала на телеканале «BBC», где участвовала в экранизациях театральных постановок. Одновременно работа дублировалась на радиостанции «BBC Radio 4». Известность ей принесли съемки в главной роли криминального сериала «Валландер» (2008-2015 гг.) – сиквела снимавшегося в Штатах сериала «Mystery!» Сильвио Нариззано. В англо-американской версии детективных рассказов Артура Конан Дойла «Шерлок» (2010-2017 гг.) у Джинни Спарк роль бездомной девочки. Детективный жанр занимает преобладающее место в портфолио артистки, у которой за 12 лет работы в кинематографе накопилось около трех десятков ролей. Так, в продолжающем сниматься с 2010 года криминальном сериале Джинни Спарк «Вера» (с Брендой Блетин в главной роли) она предстает в образе «Агнес Леннокс». Стать главной героиней ей довелось в 2018 г. в криминально-драматическом сериале «Соучастник» С. Дж. Кларксона.