Wink
Джилберт Де Голдшмидт
Джилберт Де Голдшмидт

Джилберт Де Голдшмидт

Gilbert de Goldschmidt

Дата рождения
26 апреля 1925 г. (84 года)
Дата смерти
1 января 2010 г.

Фильмография