Биография

Джейсон Делайн – актер американского происхождения. Родился в Торонто, Канаде. Кроме участия в съемках, занимается озвучиванием фильмов. Карьера актера кино началась с озвучивания одного из персонажей в культовом мультсериале для детей «Артур». За свою карьеру он неоднократно озвучивал мультфильмы. В 2007 году он принял участие в переозвучке на английский язык культового аниме «Бакуган. Отчаянные бойцы» сериал шел до 2010 года. В 1996 году он прошел кастинг на участие в качестве актера в комедийном сериале «Готовы или нет». Роли Джейсона Делайна в основном приходятся на драматические или приключенческие фильмы и сериалы. В 2008 году вышел сериал «Расследования Мердока», в котором артист сыграл доктора Арчибальда. Этот сериал очень понравился критиком и зрителям, и сейчас все еще выходят новые сезоны. В 2014 году ему досталась главная роль в фильме «Crazy Love». Фильмы Джейсона Делайна не часто получают награды, но в 2014 году актеру довелось сыграть в фильме, который номинировали на «Оскар» и премию «Сатурн», – «Люди Икс: Дни минувшего будущего». А с 2017 года он снимается в сериале «Американские боги», который также несколько раз был номинирован на премию «Сатурн».