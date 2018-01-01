Биография

Джей Оливер – актер кино, известный зрителям по многочисленным эпизодическим ролям. На его счету более 60 работ в кино, большая часть из которых – выразительные, характерные роли в небольших эпизодах. Творческий путь артиста начался в 2006 году, когда он впервые появился на экранах в фантастическом триллере «Дежавю» и драме «Один прекрасный день». Затем актер снялся в эпизодах кинолент «Гордость», «Девушка со статусом «Положительная», рейтинговом фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона», сериале «Полиция Нового Орлеана». В 2008 г. его фильмография пополнилась картинами «Игроки», «Кого вы любите?», «Семья охотников», «Живое доказательство». Первую значимую роль Джей Оливер получил в 2010 г. в комедийной ленте «Дроны». Ежегодно его фильмография пополняется несколькими новыми работами, в числе которых есть и хорошо известные ленты, такие как «История одного вампира», «Сезон ураганов», «Добро пожаловать к Райли», «РЭД», «Далласский клуб покупателей», «13 грехов», «Мир юрского периода». Актера можно увидеть в сериалах «Мемфис Бит», «Бонни и Клайд», «Морская полиция: Новый Орлеан», «Королевы крика», «Проповедник», «Первые». Наиболее заметными фильмами Джея Оливера стали триллеры «Газетчик», «Внешнее сходство», музыкальная драма «Навстречу мечте».