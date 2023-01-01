Биография

Дон Таи – актер и успешный продюсер, родился 31 мая 1975 года в американском штате Вирджиния. Будучи ребенком, он был одержим идеей стать супергероем, который спасет Вселенную от мирового зла. Но с геройством не задалось, зато благодаря своей эффектной внешности артист довольно рано начал свою карьеру в кинематографе. А мечта детства реализовывалась в ролях Дон Таи, где он часто вживается в образы борцов за справедливость. Таи с удовольствием делится подробностями личной жизни со своими верными поклонниками. Он неоднократно рассказывал о том, что ему пришлось пройти путь от трудного подростка до того, кем он является сегодня. Актер обожает проводить свое время с женой и детьми, и часто выкладывает яркие фотоснимки в своих социальных сетях. В 1998 году он дебютировал в картине “Fah”, после которой стал очень частым гостем на популярных ТВ-шоу. А в 1999 году актер озвучивал одного из персонажей мультфильма «Гриффины». На съемочной площадке ему удалось поработать со многими знаменитостями, такими как Дуэйн Скала Джонсон, Мила Кунис, Джерард Батлер и Сильвестр Сталоне. Самыми любимыми для зрителя стали такие фильмы Дон Таи: «Форсаж 4», «Час Пик 3», «Книга Илая», «Неудержимый», «Агенты Щ.И.Т.», «Падение Олимпа».