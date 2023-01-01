Биография

Дмитрий Тополь — российский актер театра и кино. Родился в Рыбинске 24 ноября 1996 года. В детстве Дмитрий мечтал основать свою рок-группу, и родители отдали юношу в музыкальную школу, которую он окончил с красным дипломом. В 13 лет он случайно попал на съемки сериала «Легавый» и с возрастом понял, что ему импонирует профессия актера. Так кинодеятель поступил в театральный институт в Ярославле и вскоре стал играть на сцене. Фильмография Дмитрия Тополя насчитывает около двух десятков проектов. Свою карьеру в кино молодой актер начал со съемок в проектах «Легавый 2» и «Реальные пацаны». В портфолио Дмитрия есть такие популярные комедийные ленты, как «ИП Пирогова», «Улица», «Сестры», военный фильм «Подольские курсанты», судебная драма «Ваша честь» и детективный сериал «Фишер» 2023 года.