Биография

Дмитрий Сидоров – актер, актер дубляжа, режиссер, родился 3 октября 1971 года в Москве. Впервые на экране как актер появился в 2001 году в эпизодической роли в фильме «Мужская работа 1». На сегодняшний день в активе актера уже более 50 работ. Снимался Дмитрий Сидоров в сериалах «Кодекс чести-1», «Мужская работа 2», «Даша Васильева. Любительница частного сыска 3», «Сыщики 3», «Балабол 3», «Молодежка» и многих других. Но самыми запоминающимися для зрителя стали, пожалуй, картины «Гоголь», «Гоголь. Страшная месть», в которых досталась непростая роль Голоса Дьявола. Стоит отметить, что актеру Дмитрию Сидорову удаются роли, как «плохих бандитов», так и «хороших полицейских». Нельзя не отметить удачную работу в роли следователя Ивана Андреевича в фильме «Ласточка», вышедшего на экраны в 2018 году, а также роль следователя в «Горячей точке», которая вышла год спустя. В 2020 году на экраны вышел сериал «Ольга-4», в котором Дмитрию также досталась роль блюстителя правопорядка. Дмитрий Сидоров как режиссер может похвастаться сериалом «Дочки-матери», премьера которого состоялась в 2007 году на канале СТС. В настоящее время Дмитрий Сидоров актер может похвастаться сменой амплуа, он предстанет перед зрителями в качестве врача в фильме «Светлячок», премьера запланирована на 2021 год. О личной жизни актера и режиссера, к сожалению, нет подробностей.