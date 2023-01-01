Биография

Дмитрий Кошелев – актер кино, телевидения и рекламы, родился 29 января 1975 года. Фильмография насчитывает более 10 полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимается в эпизодах. Наиболее успешными работами стали роли в многосерийных телефильмах «Москва. Три вокзала», «Кухня» и др. Свою кинокарьеру актер начал в 2010 году. Дебютным фильмом Дмитрия Кошелева стала полнометражная комедия «Выкрутасы» с Константином Хабенским, Миллой Йовович и Иваном Ургантом. Затем актер снялся в сериале «Москва. Три вокзала». Роль ведущего на конкурсе красоты сыграл в комедии «Дублер» с Александром Реввой и Кристиной Асмус. В 2012 году фильмография актера пополнилась многосерийной комедией «Кухня». В том же году небольшую роль Дмитрий Кошелев исполнил в сериале «Инкассаторы». В 2013 году актер снялся в полнометражной комедии «Друзья друзей» и сериале «Мент в законе 7». В 2014 году корреспондента сыграл в спортивной драме «Чемпионы». В 2017 году участвовал в съемках сериала «Бесстыдники». В 2018 году фильмография актера пополнилась комедией «Как я стал русским». Актер также снимается в рекламных роликах и музыкальных клипах популярных музыкантов (Киркоров, Слава, Артик и Асти и др.).