Биография

Дмитрий Иванов – сценарист, драматург, писатель и поэт, автор многих рассказов, повестей, новелл, стихов и текстов песен. По его сценариям снято много художественных фильмов. Родился 3 августа 1969 года в Кишиневе (Молдова). Литературным творчеством увлекался еще со школьных лет, поэтому, получив аттестат о среднем образовании, отправился в Москву, поступать на сценарный факультет ВГИКа. Отучившись в мастерской А. Степанова и Н. Фокиной, получил диплом профессионального киносценариста. Фильмография Дмитрия Иванова обширна и разнопланова. По его сценариям сняты такие кинокартины, как «Чиновница», «Бонус», «Метод», сериал «Говорит полиция!» Кроме того, перу Дмитрия Иванова-писателя принадлежат книги «Заяц над бездной и другие повести Дмитрия Иванова», вышедшая в Лениздате в 2006-м году, и «СМЕРШ. Волчий схрон», которую выпустила издательская группа «Эксмо» в 2009-м. Кроме того, киноповесть «Праздник урожая» была опубликована в журнале «Киносценарии» в 2003-м году. Свою личную жизнь литератор предпочитает не афишировать, поэтому о его семейном положении и сердечных тайнах ничего не известно.