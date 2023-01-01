Биография

Дэйв Аллен (Dave Allen) – актер, комик. Родился в 1958 году на севере США. В кино снимается с конца 80-х годов. Зрителям актер Дэйв Аллен запомнился по ролям второго плана в сериалах, боевиках и комедийных фильмах. Иногда в титрах появляется под именем Dave Gruber Allen. Юность американец провел в штате Иллинойс. После школы поступил в частный лютеранский Колледж Августана, окончил факультет театрального искусства. Первая экранная роль Дэйва Аллена – парень главной героини в боевике «Нарко Доллар». В составе театральной труппы 2 Headed Dog выступал на сцене калифорнийского кабаре Largo. В перерывах между съемками и выступлениями работал актером дубляжа, озвучивал героев анимационного ситкома «Царь горы». На родине комик прославился после роли дальнобойщика в театральном скетч-шоу «Двуглавый пес». В фильмах Дэйв Аллен появляется в разных амплуа. В сериале «Фрейзер» изображал механика, в фильме «Мать изобретательности» играл доктора, в телесериале «Девочки Гилмор» был фермером. Также американец снялся в популярных фильмах «Очень плохая училка», «Охотники за привидениями», «Вероника Марс», сериалах «Счастливчик Луи», «Мастера вечеринок», «Коп с топором».