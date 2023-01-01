Биография

Дэвид Стерн – актер британского происхождения. Фамилия при рождении – Стоун (Стерн – творческий псевдоним). Отслужив в британской армии, Дэвид Стерн поступил в Академию драматического искусства Уэббера Дугласа и успешно закончил ее. Первым появлением актера на экране стала роль в одной из серий телесериала «Театр субботнего вечера на Независимом телевидении». Дэвид Стерн продолжает интенсивно работать на телевидении, в кино и на радио. В прошлом играл в театре (состоял в Королевской шекспировской труппе). Известно, что ранее он вступал в брак и разводился с тремя женами. За свою творческую карьеру, которая длится уже более 40 лет, Дэвид Стерн снялся более чем в сотне сериалов и фильмов. Самые известные телесериалы и фильмы Дэвида Стерна – это «Демоны Да Винчи», «Играй до смерти», «Рок-волна», «Человек-волк», «Викинги», «Не отпускай меня», «Рок-н-рольщик», «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Гарри Поттер и Кубок огня», «Ярмарка тщеславия», «Золотой век», «Путешествия Гулливера», «История рыцаря», «О, счастливчик». Также он принимал участие в озвучивании нескольких компьютерных игр, включая популярные Dragon Age II и Dark Souls III.