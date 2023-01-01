Биография

Дэвид Артур Суза — американский актер и спортсмен. Родился в Бостоне 17 января 1990 года. Дэвид изучал импровизацию и актерское мастерство в американской студии талантов NEMG. Также артист преуспел во владении боевыми искусствами и каскадерстве. Суза состоит в гильдии киноактеров SAG-AFTRA. Дэвид Артур Суза сыграл первые роли в скромных короткометражных фильмах 2018 года. В 2020 году он сыграл эпизодические роли в комедии «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы» и приключенческом фэнтези «Анастасия» от канала Paramount.