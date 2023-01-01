Биография

Дерек Севен Смит – американский актер африканского происхождения. Родился в 1988 г. Актер Дерек Смит сам о себе сообщает, что происходит из коренных народов Африки. Он получил классическое образование. В 2006 г. окончил школу, при этом в последний год учился на кулинарных курсах, размышляя над возможностью избрать профессию повара. Все-таки желание играть в кино пересилило, и выпускник поступил в модельную школу «Page Parkes» в городе Даллас штата Техас. В том же городе параллельно учился управленческому консалтингу на базе «G2 Management». Увлечений у него по-настоящему много, так как из спортивных игр предпочитает экстремальное и веловождение, любит дайвинг и бильярд, в школе играл полузащитником в футбол и серьезно занимался плаванием. Сниматься в кино и на телевидении начал в 2014 году, когда ему исполнилось 26 лет. Первая эпизодическая роль Дерека Смита – пешеход в телесериале «Революция». Последующие роли либо не указываются в титрах, либо являются эпизодическими в молодежных и криминальных сериалах. Впервые роль второго плана появляется лишь в 2019 году в триллере «Слишком стар, чтобы умереть молодым» Николаса Виндинга Рефна. В 2020 году на телеэкраны вышли пилотные серии нового комедийного сериала Дерека Смита »Осталось двое» режиссера Крейга Зиска.