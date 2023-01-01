Биография

Дель Самора — американский актер. Победитель Международной выставки фильмов на Лонг-Айленде. Семья будущего артиста много путешествовала, поэтому он часто менял школы. Успел поучиться в Нью-Мексико, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Альбукерке. Получив среднее образование, поступил в Калифорнийский университет, где получал полную стипендию. Работал компьютерным техником, а параллельно изучал театральное мастерство под руководством Стеллы Адлер. Фильмография Деля Саморы насчитывает более 130 работ. Его можно встретить в картинах «Робокоп», «Знаменитые братья Бейкер», «Город и деревня», «Посудомойщики», «Победитель», а также в сериалах «Секретные материалы», «Лас Вегас».