Биография

Дарья Нещадимова — российская актриса театра и кино. Родилась в Таллине 25 ноября 1987 года. После школы кинодеятельница прошла конкурс в театральный вуз, который успешно окончила в 2010 году. Ее дипломными спектаклями были «Два водителя», «Вдовий пароход» и «Страх и нищета в Третьей империи». Сейчас в фильмографии Дарьи Нещадимовой пять лент. Первыми проектами актрисы стали сериалы «Аманда О» и «Доктор Тырса». В 2014-м она сыграла в многосерийном детективе «Поиски улик», а затем появилась в комедии «Кухня». В 2020 году Дарья пополнила творческую биографию драмой «Чики».