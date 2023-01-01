Биография

Даниэль Табор – актриса. Большинство кинопроектов – телевизионные сериалы и полнометражные фильмы в жанрах драма, фэнтези и приключения. Родилась в 1984 году в Великобритании. На счету актрисы не слишком много фильмов, однако среди них есть довольно популярные и высокобюджетные кинокартины. Многие роли Даниэль Табор – второстепенные или эпизодические персонажи. Помимо кино, снималась в телевизионных передачах. Одна из самых известных – телешоу для детей «The Mysti Show», выходившее с 2004 по 2005 год. Имеет несколько совместных проектов с такими режиссерами как Джеймс Стронг, Ричард Сайни, Джеймс Ларкин и Стив Келли. Часто снимается в одних кинокартинах с актром Эдрианом Роулинз. Первыми крупными проектами в области кино стали небольшие роли в сериалах «Чисто английское убийство» и «Катастрофа», которые выходили с 1984 и с 1986 годов соответственно. Затем были небольшие роли в телесериалах «Холби Сити» (1999) и «Врачи» (2000). Наиболее известные фильмы Даниэль Табор – о «Гарри Поттере» («Философский камень», «Узник Азкабана» и «Тайная комната». В них сыграла ученицу Анджелину Джонсон. Также известна многим зрителям по картинам «Закон и порядок: Лондон» и «Смерть в пустыне».