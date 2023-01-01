Биография

Даниэль Эш — российский актер. Родился в 2011 году. Постигал азы сценического искусства в студии «Киноэволюция» и школе «DЕТИКИНО». Первые шаги на экране сделал в короткометражных фильмах «Параллелепипед» и триллере «Тварь» — последний сняла режиссер Ольга Городецкая. Коллегами по площадке юного артиста стали Елена Лядова и Владимир Вдовиченков. Сегодня фильмография Даниэля Эша насчитывает около 10 работ. Его можно встретить в таких проектах, как «Легенда Феррари», «Огонь», «Хрустальный», «По следу монстра». Кроме того, в 2022 году снялся в детективной драме «Фишер».