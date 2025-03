Биография

Брайан Соммер — американский актер озвучивания. Родился в калифорнийском городе Сан-Леандро. Интерес Соммера к профессии зародился еще в детстве. Во время катания на аттракционе в Диснейленде его так впечатлил саундтрек, записанный актером Полом Фрисем, что мальчик решил научиться так же мастерски управлять собственным голосом. Брайан стал изучать ремесло озвучивания и в будущем пошел получать образование в престижную академию Voicetrax в Сан-Франциско. Сейчас кинодеятель сам является ее преподавателем, а также обучает актеров в Global Voice Acting Academy. Брайан Соммер наиболее известен благодаря озвучиванию игровых героев. Голосом актера говорят персонажи более чем двухсот видеоигр, включая Diablo III, League of Legends и The Walking Dead. В его творческой биографии есть и мультфильмы — он работал над лентами «Семейка Аддамс: Горящий тур» и Better Call Saul Presents: Slippin' Jimmy.