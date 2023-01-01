Борис Шитиков

Биография

Борис Семенович Шитиков – российский актер. День рождения: 23 мая 1949 г. Об образовании актера Бориса Шитикова известно, что учился после школы он в Иркутском театральном училище. Длительное время сотрудничал с несколькими московскими театрами: «Театр У Камина» под руководством А. Макагон, «Вернисаж» на улице Беговой, «Центр театра и кино на Поварской». Число ролей Бориса Шитова в кино превысило сотню, а первой стала комедия Валерия Пендраковского «Самоубийца» с Сергеем Шакуровым в главной роли, снявшимся в нетипичном для актера амплуа. Долгое время снимался в эпизодических ролях, пока в 2003 г. его не пригласили на роль станционного смотрителя в исторический сериал «Бедная Настя» (2003-2004 гг.). После этого приглашения на съемки буквально посыпались на артиста. В 2006 г. он играет одну из главных ролей («Урал Матвеевич») в триллере «Бункер, или Ученые под землей». Преобладающим жанром фильмов и сериалов Бориса Шитова является детективный и криминальный. Его герои играют заметные роли в таких сериалах, как «Безмолвный свидетель», «Дикий», «Глухарь», «Улики», «По горячим следам», «Метод Лаврово», «Новая жизнь сыщика Гурова» и многих других.