Биография

Берни Топен — британский поэт-песенник. Обладатель премии «Оскар». Родился в Раскингтоне 22 мая 1950 года. Будущий автор песен откликнулся на объявление в газете, благодаря чему познакомился с Элтоном Джоном. Писал для певца и композитора тексты, издал автобиографическую книгу «Тот, кто пишет слова для Элтона Джона». Также работал с Элисом Купером — часть текстов поэта легла в основу альбома Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. В 2018-м Берни Топен и Элтон Джон работали над песнями для анимационного фильма «Шерлок Гномс». Спустя год на экраны вышел фильм «Рокетмен», в котором, в частности, повествуется о дружбе композитора и певца. Также текст Топена можно услышать в композиции A Love That Will Never Grow Old, которую записали специально для фильма «Горбатая гора».