Биография

Бен Джильи – актер американского кино и телесериалов. Также прославился благодаря своим работам в области продюсирования и написания сценариев к художественным фильмам. После окончания средней школы будущий актер поступил в местный колледж. Еще в детстве он был намерен связать свою жизнь с кино и решил не останавливаться ни перед чем. Не все шло гладко, и первое время будущему деятелю киноискусства приходилось работать помощником режиссеров, сценаристов и подсобным рабочим. Но это дало ему грандиозную базу знаний, опыт и большое количество полезных знакомств. Ему удалось обратить внимание продюсеров на свою персону и вступить в мир большого кино. Первые роли Бен Джильи сыграл в телесериалах. Дебют оказался успешным, и в настоящее время актер является одним из самых востребованных представителей своей профессии. Среди наиболее успешных фильмов с Беном Джильи стоит упомянуть «Удивительный человек-паук – 2: Чудесный фильм про шаурму» (примечательно, что в этом фильме он также выступил в качестве сценариста), «Резня чуваков на братской вечеринке – 3» (сценарист и генеральный продюсер), также мелодраматический телесериал «Счастливый конец» и др.