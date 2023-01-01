Биография

Аркадий Айрапетов — российский актер театра и кино. Родился 24 декабря 1965 года. Кинодеятель учился на факультете искусств в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. Окончив вуз, пошел служить в Ставропольский государственный краевой театр оперетты, а в 2010 году присоединился к труппе Оренбургского театра музыкальной комедии. Впервые Аркадий Айрапетов появился на экране в 1996 году в фильме «Возвращение броненосца». Следующими проектами с участием актера стали ленты «Герой нашего времени» и «Из пламя и света» 2006 года. Также Аркадия можно увидеть в приключенческом фильме «Мажор в Сочи», многосерийной драме «Чики», детективе «Алекс Лютый» и мелодраме «Наше счастливое завтра».