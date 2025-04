Биография

Арисса Пейдж — американская актриса и продюсер. Родилась в штате Массачусетс 27 июля 1988 года. Обучалась в Школе искусств Тиша у актера Тома Тодороффа и Сьюзэн Бэтсон — всемирно известного преподавателя актерского мастерства . Съемочную карьеру Арисса Пейдж начала в 2013 году. Первый проект с ее участием — полнометражный фильм Permanent — вышел на экраны в 2014-м. В 2015 году актриса снялась в ленте Twilight Storytellers: Masque. Самой заметной работой в карьере Ариссы стала роль королевы Марии в фильме «Анастасия» 2020 года. Также актрису можно увидеть в фильмах Assassin Behind the Glass и The Trap.