Биография

Анника Пергеймент – актриса кино. Снимается как в полнометражных фильмах, так и в телевизионных сериалах. Большинство кинопроектов – картины в жанрах драма, комедия и криминал. Родилась в 1968 году в небольшом городке Северный Салем (штат Нью-Йорк, США). Практически все роли Анники Пергеймент являются эпизодическими или второстепенными. Также снимается в массовке. Активно ведет Инстаграм, где часто выкладывает фотографии со съемок. Часто сотрудничает с такими режиссерами как Триша Брок, Джим МакКэй и Ник Гомез. Нередко снимается в одних фильмах с актерами Роджером Бреннером (около 10 совместных проектов), Нэнси Эллен Шор, Уильямом Уолтерсом и Розмари Ховард. Первыми проектами в сфере кинематографа стали небольшие роли в криминальных сериалах «Клан Сопрано» и «Закон и порядок. Специальный корпус». Оба вышли на экраны в 1999 году. Затем сыграла в популярной комедийной драме «Госпожа горничная и в триллере «Ярды». Другие известные фильмы Анники Пергеймент – «Законы привлекательности», «Дождливый день в Нью-Йорке» и «Воздушный маршал». Также многим зрителям известна по телесериалам «Сорвиголова», «Сплетница», «Мистер робот» и «Власть в ночном городе».