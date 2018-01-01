Биография

Анна Соловейчик – актриса театра и кино, родилась 20 марта 1986 года. Фильмография насчитывает порядка 20 полнометражных кинокартин и сериалов. Известности актрисе принесли роли в многосерийных телевизионных проектах «Катина любовь», «Дневник доктора Зайцевой», «Тайны госпожи Кирсановой». В 2013 году стала выпускницей ВГИКа (курс В. Грамматикова). Также обучалась актерскому мастерству в студии при Польском театре в столице. Свою кинокарьеру начала в 2011 году. Дебютным фильмом Анны Соловейчик стала многосерийная комедия «Светофор». Затем снялась в сериале «Дневник доктора Зайцевой». В 2012 году на экраны вышла многосерийная мелодрама «Вероника. Потерянное счастье» с участием актрисы. Партнерами по съемочной площадке стали А. Дьяченко, Н. Бардо, С. Жигунов, М. Машкова, В. Носик, О. Волкова и др. В том же году актриса участвовала в многосерийном детективе «Без следа». В 2016 году на экраны вышла полнометражная спортивная драма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» с участием актрисы. Одну из ролей Анна Соловейчик сыграла драме «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева. Кинокартина была номинировалась на Оскар. В 2018 году актриса снялась в сериале «Тайны госпожи Кирсановой». В 2019 году была задействована в полнометражной кинокартине «Небо измеряется милями».