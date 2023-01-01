Биография

Анна Чернович – актриса театра и кино, родилась 10 февраля 1993 года. Фильмография насчитывает 7 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актрисе принесли роли в многосерийных комедиях «Как я встретил вашу маму» и "Отель «Элеон"». В 2015 году стали выпускницей СПбГАТИ (мастерская А. Исакова). Участвовала в постановках Театра на Моховой. Дебютным фильмом Анны Чернович стала многосерийная комедия «Как я встретил вашу маму». Актриса сыграла роль сестры главной героини. В 2011 году ключевую роль Анна Чернович сыграла в короткометражке «Кастинг». После окончания вуза снялась в популярном комедийном сериале «Отель "Элеон"», исполнив роль горничной. Параллельно участвовала в многосерийном криминальном детективе «Следователь Тихонов». Партнерами по съемочной площадке стали знаменитые артисты М. Ефремов, С. Иванова, В. Толстоганова, А. Тарасова, Ф. Бондарчук, М. Матвеев, М. Миронова. В 2017 году актриса участвовала в съемках скандальной исторической драмы «Матильда». В том же году снялась в фильме режиссера А. Звягинцева «Нелюбовь». Кинокартина получила несколько престижных премий, среди которых приз жюри Каннского кинофестиваля, «Сезар», «Золотой орел», а также номинации на «Оскар», «Золотой Глобус» и приз Британской киноакадемии. В 2018 году на экраны вышла многосерийная историческая драма «Коронация» с участием актрисы.