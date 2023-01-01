Биография

Анна Андреева – актриса театра и кино, родилась в конце октября 1987 года в украинском городе Черкассы. Номинантка театральной премии «Киевская пастораль» за лучшую дебютную работу. Актерское мастерство Анна постигала в Киевском университете Карпенко-Карого на курсе профессора Олега Шаварского. Диплом о высшем профессиональном образовании Андреева получила в 2009 году. Перспективная актриса играла в постановках творческой мастерской А. Белоуса и в театральном центре Национального университета Киево-Могилянской академии. Затем служила в труппе драматического театра на Подоле, на сцене которого сыграла много удачных ролей, в том числе в известных спектаклях: «Записки юного врача», «Люксембургский сад», «Откуда берутся дети» «Шесть черных свечей». В кино актриса снимается с 2009 года. Первые роли Андреева сыграла в популярных телевизионных сериалах «Возвращение Мухтара», «При загадочных обстоятельствах», «Вера. Надежда. Любовь». В 2011-2012 годах на экраны вышло несколько фильмов с участием Анны Андреевой, среди которых киноленты «Влюбленные», «Мужчина с гарантией» и сериалы «Женский доктор», «Ласточкино гнездо», «Порох и дробь» и «Страсти по Чапаю».