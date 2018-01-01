Биография

Андрей Юртаев – российский актер. Родился в Москве 31 августа 1992 г. Какое образование имеет актер Андрей Юртаев, подробности личной жизни и даже карьерные успехи широкой общественности не известны. За исключением того, что в настоящее время он успешно сотрудничает с киностудией «Союзмультфильм». Если взглянуть на его статус персональной страницы в популярной соцсети, то можно увидеть девиз: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Первая роль Андрея Юртаева – шашлычник в одной из серий документального сериала «Следствие вели...» (2006 г.) с Леонидом Каневским. В следующий раз актер появляется в кадрах скетча «Реальные пацаны» (2010 г.). В дальнейшем число ролей неуклонно растет с каждым годом, поэтому к 2020 г. в портфолио уже более 30 ролей. Наиболее известны сериалы и фильмы Андрея Юртаева: спортивная драма «Молодежка» (2013-2017 гг.) – совместная работа Федора Бондарчука и Вячеслава Муругова, 3-й сезон криминального сериала «Карпов» (2014 г.). В детективном сериале «Охота на дьявола» (2016 г.) Давида Ткебучавы он сыграл роль мумии. В новом фильме о зарождении футбола в России «Дикая лига» (2019 г.) Андрей Юртаев сыграл роль одного из крестьян – будущих членов спортивной команды.