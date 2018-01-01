Биография

Андрей Родных — российский комик, актер, сценарист и радиоведущий. Родился в Лениногорске, Татарстан, 26 ноября 1982 года. После школы Андрей поступил в университет на факультет физкультуры и спорта, но спортивная карьера его не привлекала. Стал вести юмористические мероприятия и вместе с другом создал дуэт «Клуб хорошего настроения». Переехав в Москву, работал сценаристом в шоу «Смех без правил», «Убойная лига» и других проектах, создавая шутки для известных ведущих, в частности, Дмитрия Нагиева и Ивана Урганта. Стал соведущим программы «Такое кино» на ТНТ, сначала работая с Наталией Медведевой, а затем с Полиной Максимовой. Ведет юмористическое шоу «Самое серьезное шоу» на Comedy Radio. Фильмография Андрея Родных включает в том числе комедии «Физрук», «Бабушка легкого поведения», сериал «Улетный экипаж», где он исполнил роль Толяна Румянцева, грузчика в аэропорту, добавив шоу комедийной легкости. Принимал участие в проекте «Масквичи», появлялся в шоу «Убойный вечер» и «Убойной ночи», играя самого себя.