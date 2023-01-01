Биография

Андрей Мартынов — российский актер театра и кино. Родился в Амурской области 31 мая 1998 года. В 2018 году артист получил образование в театральной школе Табакова, после чего начал выходить на большую сцену. Мартынов участвовал в постановках «Вино из одуванчиков» и «Завтра была война». Также актер служит в Театре Ермоловой в Москве. Дебют Андрея Мартынова в кино состоялся в 2017 году — ему досталась небольшая роль в двух частях сериала «Спящие». Следующими проектами с участием Мартынова стали полнометражная лента «Союз спасения» 2019 года и многосерийные картины «Входите! Закрыто!», «Закрытый сезон». В биографии актера также можно найти комедийные мелодрамы «Сестры» и «Я буду жить».