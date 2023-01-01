Биография

Анатолий Ященко – актер театра и кино, педагог, родился 9 июня 1958 года. Удостоен звания Заслуженного артиста Украины. Фильмография насчитывает более 55 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали роли в многосерийных телефильмах «Небо в горошек», «Возвращение Мухтара», «Уроки обольщения» и др. В школьные годы будущий артист посещал драмкружок Дворца пионеров в родном Чернигова (мастерская Т. Чернявской). В 1979 году стал выпускником института искусств в Харькове. После окончания вуза служил в Запорожском ТЮЗе. После переезда в Москву участвовал в постановках Камерного театра. С 1995 года служит в театре драмы и комедии в Киеве. С 2004 года является педагогом по актерскому мастерству в КНУТКиТ в Киеве. Свою кинокарьеру начал в 1992 году. Дебютным фильмом Анатолия Ященко стала многосерийная историческая кинолента «Тарас Шевченко. Завещание». Затем актер снялся в сериале «Небо в горошек». Актер участвовал в популярных детективных сериалах «Возвращение Мухтара», «Иван Подушкин. Джентльмен сыска» и др. Главную роль Анатолий Ященко исполнил в многосерийной комедийной мелодраме «Уроки обольщения». В 2015 году участвовал в съемках политической комедии «Слуга народа». Одну из ролей сыграл в мелодраме «Забудь и вспомни».