Анастасия Лёвина

Биография

Анастасия Левина — российская актриса театра, кино и дубляжа. Родилась в Днепропетровске 3 мая 1990 года. В 2017 году Анастасия успешно окончила актерский факультет Высшей школы сценических искусств под руководством Народного артиста России Константина Райкина. Свои первые шаги на сцене делала в Учебном театре Школы Райкина. Позже артистка присоединилась к труппе театра «Сатирикон». Владеет сценическим боем и занимается озвучкой кино. Анастасия Левина дебютировала на экране в сериале «Крепкие орешки». Ее талант заметили и пригласили в такие проекты, как «Секреты семейной жизни», «Тест на беременность 3», «Надвое».